Четверо постраждалих через дві російські атаки по Сумах – ОВА

Четверо цивільних постраждали в середу внаслідок двох російських атак по Сумах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Росіяни вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі обласного центру. Один із БпЛА поцілив у цивільну автівку на території АЗС. Автомобіль знищений вогнем. Постраждали троє людей – водій, пасажирка та працівник АЗС. Ще одна жінка отримала поранення внаслідок іншого удару по місту", – написав він у Телеграмі.

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Попередньо, обійшлося без важких ушкоджень.