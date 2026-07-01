Інтерфакс-Україна
Події
17:26 01.07.2026

Четверо постраждалих через дві російські атаки по Сумах – ОВА

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Четверо цивільних постраждали в середу внаслідок двох російських атак по Сумах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Росіяни вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі обласного центру. Один із БпЛА поцілив у цивільну автівку на території АЗС. Автомобіль знищений вогнем. Постраждали троє людей – водій, пасажирка та працівник АЗС. Ще одна жінка отримала поранення внаслідок іншого удару по місту", – написав він у Телеграмі.

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Попередньо, обійшлося без важких ушкоджень.

Теги: #атака_рф #суми

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