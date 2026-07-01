Інтерфакс-Україна
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17:26 01.07.2026

Посол США в НАТО: На саміті слід очікувати довгострокових зобов'язань щодо підтримки України

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Посол США в НАТО: На саміті слід очікувати довгострокових зобов'язань щодо підтримки України

Постійний представник США в НАТО, посол Метью Г. Вітакер говорить, що на саміті альянсу, який пройде 7-8 липня в Анкарі (Туреччина), від союзників слід очікувати оголошення про довгострокові зобов’язання підтримки України в її зусиллях щодо стримування російської агресії.

"Вам слід очікувати довгострокових, стійких зобов’язань щодо підтримки України, які допоможуть їм (українцям – ІФ-У) продовжувати боротьбу, продовжувати успіх, який ми бачили, і водночас сигналізувати Росії, що цю війну слід припинити", – сказав американський посол у середу під час онлайн брифінгу напередодні саміту НАТО.

За його словами, у питанні надання Україні допомоги "активізувалися" всі союзники, "але Сполучені Штати на даний момент зробили для України більше, ніж будь-хто інший". "Ми запустили програму Purl (Prioritized Ukraine Requirements List, Список пріоритетних вимог для України), про яку я говорив багато разів, і ми продали нашим союзникам по НАТО системи американського виробництва на понад 6 млрд доларів, включаючи ракети ППО Patriot, PAC-3, які потім надали їх Україні", – пояснив Вітакер.

Американський посол наголосив, що союзники "працюють разом, щоб підтримати Україну". "Водночас ми очікуємо, що наші європейські союзники понесуть тягар війни на європейському континенті. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо, і ми очікуємо, що наші союзники приєднаються до нас у цих зусиллях. Українці продовжують чудово виконувати свою роботу на полі бою, і Purl була важливою частиною цього", – наголосив він.

Вітакер наголосив, що президент США Дональд Трамп "хоче, щоб ця війна припинилася". "Він хоче, щоб убивства припинилися, і ми хочемо укласти угоду. Але, як сказав наш президент, для танго потрібні двоє, і зараз, здається, жодна зі сторін зрештою не готова погодитися на угоду. Ми продовжуватимемо наполягати та продовжуватимемо розмови, але водночас ми ще не там", – зазначив постійний представник США в НАТО.

Теги: #вітакер_метью #саміт_нато

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