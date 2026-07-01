Інтерфакс-Україна
Події
16:52 01.07.2026

До 10 людей зросла кількість поранених через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

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До 10 людей зросла кількість поранених через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

Кількість поранених через удар російського безпілотника по будівлі у середмісті Херсона зросла до 10 людей, повідомили в обласній прокуратурі.

"Кількість поранених внаслідок атаки ударного БпЛА у центрі Херсона, яка відбулась близько 11:00, зросла до 10. Всі постраждалі перебували всередині будівлі під час удару", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Раніше повідомлялось про одну загиблу та двох поранених.

Теги: #херсон

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