Інтерфакс-Україна
Події
16:46 01.07.2026

Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

2 хв читати
Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

Під час головування Ірландії у Раді ЄС у наступні 6 місяців можна досягти прогресу у Drone Deal з Європейським Союзом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом наступних шести місяців ми зможемо досягти реального прогресу в питанні Drone Deal, яку Україна запропонувала Європейському Союзу. Ми також уклали чимало двосторонніх угод та налагодили широке партнерство з європейськими країнами, що допоможе ширше впровадити нові оборонні технології України, зокрема системи безпілотників та системи перехоплювачів, які вже довели свою ефективність", – сказав Зеленський на церемонії відкриття головування Ірландії у Раді ЄС у середу.

Президент також закликав Європу працювати разом якомога тісніше, зокрема, продовжувати нові санкції проти РФ.

"Росія не діє з доброї волі. Вона не припинить війну лише тому, що хтось її про це попросить. Найвпливовіші світові лідери, зокрема президент США, вже заявили Росії, що ця війна має закінчитися. Однак Путін хоче продовжувати воювати, і це правда. Саме тому він має зіткнутися з умовами, які унеможливлять для нього продовження цієї війни", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна створює ці умови за допомогою ударів по військових і нафтових об’єктах у РФ. Президент додав, що європейські санкції необхідні проти тіньового флоту Росії та "проти багатьох інструментів, на які Путін досі покладається, щоб продовжувати цю війну".

"На жаль, у Європі є компанії, які належать Росії або фактично контролюються нею, олігархами, на яких накладено санкції. Вони й досі постачають агресору необхідні матеріали", – зауважив глава держави.

Він також додав, що Україна розраховує на скоре відкриття п’яти кластерів щодо перемовин до вступу в ЄС, і продовження переговорів про вступ на практичному рівні.

"І, звісно, найважливіші політичні рішення ще попереду. Але такі кроки, як відкриття нових кластерів, зміцнюють мотивацію нашого народу, піднімають дух українців і демонструють, що ЄС дотримується своїх обіцянок. Дотримуватися обіцянок – це надзвичайно важливо. І саме так і має бути", – резюмував Зеленський.

Теги: #рада_єс #drone_deal #зеленський #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 01.07.2026
Зеленський прибув в Ірландію

Зеленський прибув в Ірландію

13:43 01.07.2026
Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

11:34 01.07.2026
Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський

Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський

15:45 30.06.2026
Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

12:08 30.06.2026
Далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні – Зеленський

Далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні – Зеленський

21:46 29.06.2026
Україна надалі відповідатиме на атаки, заявив Зеленський у відповідь на удари РФ по українським містам

Україна надалі відповідатиме на атаки, заявив Зеленський у відповідь на удари РФ по українським містам

21:38 29.06.2026
Росія вже 15 разів переносила терміни захоплення Донецької області – Зеленський

Росія вже 15 разів переносила терміни захоплення Донецької області – Зеленський

14:55 29.06.2026
Окупанти атакували пожежну машину в Нікополі, в Дніпрі постраждалих вже 29 – Зеленський

Окупанти атакували пожежну машину в Нікополі, в Дніпрі постраждалих вже 29 – Зеленський

18:51 28.06.2026
Зеленський: До Дня Конституції державними нагородами відзначено українців, які працюють заради держави

Зеленський: До Дня Конституції державними нагородами відзначено українців, які працюють заради держави

13:35 28.06.2026
Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував Одещину балістикою, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих – ОВА

Зеленський прибув в Ірландію

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

ОСТАННЄ

У румунському поромному ПП "Ісакча" фіксується скупчення транспорту – ДПСУ

Щонайменше 6 постраждалих, серед яких підліток, внаслідок авіаударів по Харкову

Ворог атакував Одещину балістикою, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих – ОВА

Помер соліст гурту Village People та співавтор хіта Y.M.C.A. Віктор Вілліс

Ворог вдарив КАБом по Харкову, є постраждалі

Свириденко оголосила про відкриття заяв на отримання 95 тис. грн ветеранами, які втратили зір

Трамп у 2025 році отримав дохід $1,4 млрд від криптовалютного бізнесу

Захистом прав українців за кордоном займаються уповноважені омбудсмана у 36 країнах

Кількість звернень на порушення прав громадян з боку ТЦК зросла у сотні разів – омбудсман

Буданов назвав створення національного Пантеону кроком до зміцнення державності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА