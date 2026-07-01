Зеленський вважає, що у наступні пів року можна досягти прогресу у Drone Deal з ЄС

Під час головування Ірландії у Раді ЄС у наступні 6 місяців можна досягти прогресу у Drone Deal з Європейським Союзом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом наступних шести місяців ми зможемо досягти реального прогресу в питанні Drone Deal, яку Україна запропонувала Європейському Союзу. Ми також уклали чимало двосторонніх угод та налагодили широке партнерство з європейськими країнами, що допоможе ширше впровадити нові оборонні технології України, зокрема системи безпілотників та системи перехоплювачів, які вже довели свою ефективність", – сказав Зеленський на церемонії відкриття головування Ірландії у Раді ЄС у середу.

Президент також закликав Європу працювати разом якомога тісніше, зокрема, продовжувати нові санкції проти РФ.

"Росія не діє з доброї волі. Вона не припинить війну лише тому, що хтось її про це попросить. Найвпливовіші світові лідери, зокрема президент США, вже заявили Росії, що ця війна має закінчитися. Однак Путін хоче продовжувати воювати, і це правда. Саме тому він має зіткнутися з умовами, які унеможливлять для нього продовження цієї війни", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна створює ці умови за допомогою ударів по військових і нафтових об’єктах у РФ. Президент додав, що європейські санкції необхідні проти тіньового флоту Росії та "проти багатьох інструментів, на які Путін досі покладається, щоб продовжувати цю війну".

"На жаль, у Європі є компанії, які належать Росії або фактично контролюються нею, олігархами, на яких накладено санкції. Вони й досі постачають агресору необхідні матеріали", – зауважив глава держави.

Він також додав, що Україна розраховує на скоре відкриття п’яти кластерів щодо перемовин до вступу в ЄС, і продовження переговорів про вступ на практичному рівні.

"І, звісно, найважливіші політичні рішення ще попереду. Але такі кроки, як відкриття нових кластерів, зміцнюють мотивацію нашого народу, піднімають дух українців і демонструють, що ЄС дотримується своїх обіцянок. Дотримуватися обіцянок – це надзвичайно важливо. І саме так і має бути", – резюмував Зеленський.