Інтерфакс-Україна
Події
16:42 01.07.2026

У румунському поромному ПП "Ісакча" фіксується скупчення транспорту – ДПСУ

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У румунському поромному ПП "Ісакча" фіксується скупчення транспорту – ДПСУ
Фото: https://unsplash.com/

У румунському пункті пропуску "Ісакча" для поромного сполучення фіксується скупчення транспорту, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Наразі на території румунського поромного пункту пропуску "Ісакча", розташованого навпроти українського пункту пропуску "Орлівка", спостерігається значне накопичення транспортних засобів як на в’їзд до Румунії, так і на виїзд", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

Зазначається, що поромний ПП "Орлівка" працює в штатному режимі та забезпечує ритмічність пропускних операцій.

"Черги станом на сьогодні на території України відсутні. Зауважимо, що курсування порому здійснюється за графіком цілодобово", – повідомили прикордонники.

В ДПСУ просять під час планування подорожей учасників міжнародного руху врахувати ситуацією, що склалась на румунському кордоні.

Теги: #скупчення #румунія #пункт_пропуску

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