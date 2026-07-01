Інтерфакс-Україна
Події
16:36 01.07.2026

Щонайменше 6 постраждалих, серед яких підліток, внаслідок авіаударів по Харкову

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Станом на 16:20 відомо про 6 постраждалих внаслідок ударів КАБами, які ЗС РФ завдали по Харкову, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Серед них – 16-річний хлопець", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, Ситуаційний центр зафіксував п’ять ударів по місту – три з них в Основ’янському районі, два – у Київському.

"Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває", – підкреслив Терехов.

Теги: #харків #каби

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