Ворог атакував Одещину балістикою, відомо про двох загиблих та 15 постраждалих – ОВА

Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Одеській області, наразі відомо про двох загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні вдень ворог завдав балістичного удару по Одещині. На жаль, за попередніми даними, двоє людей загинуло, ще 15 постраждало, з них 11 – госпіталізовано", – написав він у Телеграмі у середу.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

За даними ОВА, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, у зв’язку з цим виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. На місці працюють всі відповідні служби.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.