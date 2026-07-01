Помер соліст гурту Village People та співавтор хіта Y.M.C.A. Віктор Вілліс

У віці 74 років від хвороби помер Віктор Вілліс – американський соліст гурту Village People, відомого такими хітами, як Y.M.C.A. та Macho Man.

"З неймовірним сумом повідомляємо про смерть Віктора Вілліса, соліста Village People. Віктор помер у вівторок, 30 червня 2026 року, після боротьби з короткою, але важкою хворобою", – повідомляється на офіційній сторінці гурту у Facebook у середу.

У зв’язку зі смертю музиканта свої співчуття висловив президент США Дональд Трамп.

"Він був чудовим і щасливим хлопцем, якому подобалося, що я використовую пісню його гурту Y.M.C.A. на своїх мітингах. (...) Ми будемо згадувати Віктора щоразу, коли звучатиме Y.M.C.A., як сьогодні, так і протягом усього святкового тижня перед Днем незалежності", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Вілліс народився 1 липня 1951 року і став співзасновником гурту в 1977 році. Він також був співавтором багатьох пісень гурту.

Village People – популярний американський гурт, що насамперед прославився завдяки хіту Y.M.C.A., який Бібліотека Конгресу США визнала "американським феноменом". Пісня часто виконується на різних заходах по всьому світу, а популярний танець, під час якого люди руками показують літери з її назви, навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли його одночасно станцювали 44 тис. осіб.