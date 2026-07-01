Інтерфакс-Україна
Події
16:04 01.07.2026

Свириденко оголосила про відкриття заяв на отримання 95 тис. грн ветеранами, які втратили зір

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Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зможуть отримати до 95 тис. грн цільової підтримки, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні стартує прийом заяв… Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання (для ВПО – за адресою фактичного проживання)", – написала Свириденко в Телеграм в середу.

За її словами, гроші від Червоного хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.

"Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору. Передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, яка допоможе зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. У переліку – спеціалізовані адаптаційні ґаджети: смартфони із функціями озвучування екрана, адаптивна побутова техніка, спеціальні навігаційні системи", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у кінці травня ухвалив низку рішень для посилення безбар’єрності, зокрема, допомогу на придбання побутової техніки, адаптованої для людей, які втратили зір. Свириденко заявляла, що допомога надаватиметься у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста. Максимальний розмір виплати – до 95 тис. грн. Окремо передбачено до 2 тис. грн на банківські послуги. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги.

Теги: #безбарєрність #ветерани #втрата_зору

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