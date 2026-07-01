Свириденко оголосила про відкриття заяв на отримання 95 тис. грн ветеранами, які втратили зір

Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зможуть отримати до 95 тис. грн цільової підтримки, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні стартує прийом заяв… Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання (для ВПО – за адресою фактичного проживання)", – написала Свириденко в Телеграм в середу.

За її словами, гроші від Червоного хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.

"Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору. Передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, яка допоможе зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. У переліку – спеціалізовані адаптаційні ґаджети: смартфони із функціями озвучування екрана, адаптивна побутова техніка, спеціальні навігаційні системи", – написала Свириденко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у кінці травня ухвалив низку рішень для посилення безбар’єрності, зокрема, допомогу на придбання побутової техніки, адаптованої для людей, які втратили зір. Свириденко заявляла, що допомога надаватиметься у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста. Максимальний розмір виплати – до 95 тис. грн. Окремо передбачено до 2 тис. грн на банківські послуги. Виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги.