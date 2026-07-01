Трамп у 2025 році отримав дохід $1,4 млрд від криптовалютного бізнесу

Президент США Дональд Трамп у 2025 році отримав близько $1,4 млрд доходу від бізнесу, пов’язаного з криптовалютами, як випливає з його щорічної фінансової декларації.

Трамп і члени його родини активно інвестували в криптовалютний бізнес у перший рік його другого президентського терміну.

Згідно з декларацією, Трамп минулого року отримав понад $590 млн доходу від компанії World Liberty Financial, серед засновників якої є він сам та його сини. Ця сума охоплює дохід від продажу токенів World Liberty.

Президент також отримав $635 млн доходів у вигляді роялті за угодою з CIC Digital LLC, через яку ведеться його бізнес у сфері мемкойнів. Трамп запустив власний мемкойн за кілька днів до своєї інавгурації на посаді президента США.

Крім того, він задекларував дохід на суму майже $197 млн від продажу частки в Stablecoin Holdco.

Доходи від криптовалютної сфери стали найбільшим джерелом доходу американського президента, зазначає агентство Bloomberg. Вони суттєво перевищили $77 млн, зароблених його курортом у Мар-а-Лаго, а також виручку гольф-клубу Трампа у Північній Вірджинії ($25 млн).

Відомості про операції з купівлі та продажу Трампом акцій викладені на понад 680 сторінках. Серед компаній, акції яких торгувалися найактивніше, – Nvidia Corp., Microsoft Corp., Netflix Inc. та Exxon Mobil Corp.

Президент, який мав судові спори з кількома компаніями, минулого року отримав щонайменше $86,5 млн у результаті врегулювання цих спорів, зокрема $24,5 млн від Meta Platforms Inc., як випливає з декларації.

Крім того, Трамп заробив $4,7 млн від продажу годинників під власним брендом і отримав $1,9 млн роялті від своєї книги "Save America".

Він також отримав подарунки на суму понад $370 тис., зокрема квитки на великі спортивні заходи.