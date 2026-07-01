Інтерфакс-Україна
Події
15:56 01.07.2026

Захистом прав українців за кордоном займаються уповноважені омбудсмана у 36 країнах

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Захистом прав українців за кордоном займаються уповноважені омбудсмана у 36 країнах
Фото: https://www.president.gov.ua/

Для захисту прав українців в інших країнах з 2023 року створена система з 6 представників та 37 радників омбудсмана у 36 державах, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Всі вони фізично знаходяться за кордоном і працюють на території відповідних країн. Наприклад, представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Республіці Польща є Вероніка Олена Марчук", – сказав омбудсман на пресконференції "Право має голос" у середу.

В Польщі, де проживає близько 1 млн громадян України, за словами Лубінця, він кожні три місяці проводить консультації. "Коли було загострення з польськими фермерами, які блокували український кордон, вже наступного дня я онлайн вів перемовини. І зараз, коли є загострення, ми спілкуємося і показуємо, що політичні заяви не повинні впливати на права людей і громадян України", – зазначив він.

При цьому основна філософія створення радників в 36 країнах полягає в тому, щоб вони фізично були на місцях, розуміли специфіку відповідної країни, могли консультувати українців та давати свої поради.

Лубінець переконаний, що значення роботи представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в інших країнах постійно зростає. "За останній рік ми побачили збільшення кількості порушення прав наших громадян. На жаль, в тому числі по відношенню до українських дітей, коли спостерігається збільшення випадків булінгу", – сказав він.

Теги: #права_людини #закордон #омбудсмен #українці

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