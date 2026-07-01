Кількість звернень на порушення прав громадян з боку ТЦК зросла у сотні разів – омбудсман

Порушення прав громадян України по напрямку мобілізаційних процесів – це системна проблема, яка посилюється: якщо в 2022 році Офіс омбудсмана України отримав 18 звернень, то в 2025 році їх кількість зросла у 333 рази, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Кожного року я бачу збільшення звернень відносно порушення прав з боку ТЦК в десятки разів. Тому я неодноразово виступав з ініціативою проведення внутрішніх закритих нарад, куди запрошувались представники найвищого військового керівництва саме по цьому напрямку", – сказав омбудсман на пресконференції "Право має голос" у середу.

За його словами, у 2025 році Офісом омбудсмана було прийняте рішення максимально публічно показувати проблематику. "Хоча ми показуємо публічно лише приблизно 1% від порушень, які знаходимо, щоб російська пропаганда не підхоплювала це", – сказав Лубінець.

Офіс омбудсмана з листопада 2025 по березень 2026 року провів моніторингові перевірки у 21 ТЦК та СП. При цьому найкритичніші випадки були зафіксовані в Ужгороді, Тернополі та Миколаєві.

Однак, незважаючи на новий позитивний фідбек від правоохоронних органів у 2026 році, омбудсман зазначає, що "на жаль, станом на сьогодні, вимушений констатувати, що єдиний механізм, який діє хоч якось на цю проблематику, це публічність".