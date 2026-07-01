Буданов назвав створення національного Пантеону кроком до зміцнення державності

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного Пантеону та назвав це важливим кроком для зміцнення української державності.

"Це важливе і давно назріле рішення. Держава, яка поважає себе, повинна мати місце, де гідно вшановані ті, хто в різні часи творив, відновлював, захищав і розвивав Україну", – написав Буданов у телеграм-каналі у середу.

За його словами, Український національний пантеон засвідчує історичну тяглість української державності та розуміння того, що сучасна Україна стала результатом боротьби, праці, жертовності та служіння багатьох поколінь.

Буданов також зазначив, що створення пантеону є демонстрацією єдності та відповідальності суспільства, оскільки спільна пам’ять об’єднує громадян, а її збереження має бути передане наступним поколінням.

Окремо він подякував президенту України за ініціативу та всім, хто долучився до розробки, підтримки й ухвалення відповідного рішення.

"Це важливий крок для зміцнення української державності", – наголосив він

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала створення Українського національного Пантеону.

За відповідний законопроєкт №15360 про Український національний Пантеон проголосували у цілому 287 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно із законопроєктом, у Пантеоні може бути вшанована пам’ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні. У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів Збройних Сил України під час війни за незалежність, а також осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства. Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії та діячі світового рівня, пов’язані з Україною.

У виняткових випадках прах особи може бути почесно перепохований у Пантеоні разом із членами сім’ї першого ступеня споріднення.

Не підлягає вшануванню пам’ять осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються обмеження законів про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди російської імперської та нацистської політики.