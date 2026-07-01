Російська піхота змушена долати 30 км пішки через зруйновану логістику на півдні – Федоров про наслідки українських ударів

Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що удари по військових цілях РФ у тимчасово окупованому Криму та півдні вже призвели до серйозних проблем з логістикою для російських військ та "накопичення великої кількості криз".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на спільній із шведським колегою Полом Йонсоном пресконференції у Києві у середу.

"Що буде далі? Побачимо з вами пізніше. Ви точно це побачите з постів росіян і з різних джерел інформації. Поки що не будемо спойлерити. Але ми вже бачимо, наприклад на півдні, деякі ділянки фронту, де російська піхота через те, що логістика зруйнована, рухається 30 км пішки для того, щоб зайти на позиції", – заявив міністр, відповідаючи на питання щодо наслідків ударів по тимчасово окупованому Криму та півдню.

За словами Федорова, у росіян з’явилися великі проблеми з тим, щоб доставляти піхоту на першу лінії, з її забезпеченням, а також з паливом для генераторів для операторів БПЛА. Він наголосив, що "є велика кількість проблем, які, на перший погляд, неочевидні, які впливають на інтенсивність дій ворога щодо атак на українські території".

Як зазначив міністр, Україна також фіксує продовження кризи у росіян із критичною інфраструктурою і паливом.

"Ми бачимо, що в Криму анонсують, що будуть по QR-кодам продавати паливо, а потім скасовують, і зараз неможливо нічого взагалі купити. Тобто велика кількість криз починає накопичуватися, і росіянам все важче вирішувати кризу за кризою", – підкреслив Федоров.

Він додав, що ця операція Сил оборони України продовжується. Окремо міністр оборони нагадав анонсовану президентом Володимиром Зеленським 40-денну операцію впливу на РФ з метою примусу держави-агресора до миру, "яка продовжує реалізовуватися".

"Тому все йде по плану, важливо збільшувати інтенсивність ударів, збільшувати залучення ресурсів для цього, швидше отримувати транші від європейського кредиту", – заявив Федоров, нагадавши, що у вівторок Україна отримала перший транш з європейського кредиту.

Міністр назвав це "поганою новиною для росіян", тому що зараз Міноборони нарощує інтенсивність закупівель для того, щоб продовжувати перехоплювати ініціативу на фронті.

"(...) тому ми бачимо проблеми з логістикою у росіян, ми бачимо проблеми з критичною інфраструктурою, яка, в принципі, впливає також на боєздатність військ. Ми бачимо, що маневреність порушена у російських військ. Ми бачимо, що щодня продовжує логістика страждати", – резюмував Федоров.

За його словами, врешті-решт, задача України зробити все для того, щоб інтенсивність ворожих атак на першій лінії була зменшена аби захистити українських військових, які тримають фронт, а також щоб захистити міста.

"Тому що ми бачимо атаки на Дніпро, бачимо в останні дні, як Росія намагається атакувати Запоріжжя. Наша задача – зробити все для того, щоб відтягнути ворога, аби в нього не було можливості це робити, і захистити цивільних і військових, які зараз знаходяться у прифронтових регіонах, на фронті", – додав міністр оборони.

30 червня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що до спеціального фонду державного бюджету надійшло ще EUR3,9 млрд від Європейського Союзу, які буде спрямовано на посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.