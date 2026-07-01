Інтерфакс-Україна
Події
15:02 01.07.2026

Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Лаври – зустріч Сибіги з Тошіміцу

2 хв читати
Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Лаври – зустріч Сибіги з Тошіміцу
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Токіо у середу двосторонні переговори зі своїм японським колегою Мотегі Тошіміцу, під час якої розповів про бойовий досвід українського війська та заявив, що Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, насамперед у сфері безпілотних технологій.

"Міністр також поінформував японського колегу про поглиблення взаємодії Росії з Північною Кореєю, що створює виклики для стабільності як у Європі, так і в Азії. Глави МЗС обмінялися думками щодо спільної протидії цим загрозам", – повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у середу.

Також глава МЗС України поінформував японського міністра про ситуацію на полі бою, українські далекобійні удари по РФ та перспективи мирних зусиль, а також про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Мотегі висловив намір Японії надати підтримку через ЮНЕСКО для відновлення пошкодженої Лаври.

За підсумками переговорів Сибіга та Тошіміцу підписали угоду у формі обміну нотами між Україною та Японією про Стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис від Японської грантової допомоги JDS. "Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління, які після завершення навчання зможуть застосовувати отримані знання, дослідницький досвід і професійні зв’язки для участі у розробленні та реалізації планів соціального й економічного розвитку України, посилення інституційної спроможності, підтримки реформ та післявоєнного відновлення", – зазначив Сибіга.

Теги: #лавра #японія #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 01.07.2026
Україна та Японія підписали угоду про Стипендіальний проєкт у розмірі до $500 тис. – МЗС

Україна та Японія підписали угоду про Стипендіальний проєкт у розмірі до $500 тис. – МЗС

09:06 01.07.2026
Сибіга розпочав візит до Японії зустріччю зі спікером нижньої палати парламенту: Ми готові співпрацювати задля обміну досвідом у сфері захисту життя

Сибіга розпочав візит до Японії зустріччю зі спікером нижньої палати парламенту: Ми готові співпрацювати задля обміну досвідом у сфері захисту життя

12:09 29.06.2026
UNESCO спрямовує EUR2 млн на збереження документальної спадщини України – Бережна

UNESCO спрямовує EUR2 млн на збереження документальної спадщини України – Бережна

13:35 28.06.2026
Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

Зеленський оголосив про початок підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської Лаври на державному рівні

13:05 28.06.2026
Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

Зеленський оголосив про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі

15:37 26.06.2026
Бельгія у партнерстві з ЮНЕСКО посилюють підтримку української науки – URC 2026

Бельгія у партнерстві з ЮНЕСКО посилюють підтримку української науки – URC 2026

11:51 26.06.2026
Сибіга здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії

Сибіга здійснить робочі візити до Республіки Корея та Японії

19:29 25.06.2026
Завершено роботи з консервації Успенського собору Києво-Печерської лаври – Зеленський

Завершено роботи з консервації Успенського собору Києво-Печерської лаври – Зеленський

10:58 24.06.2026
Посол України в Нігерії закликав світ відреагувати на пошкодження Лаври російською атакою

Посол України в Нігерії закликав світ відреагувати на пошкодження Лаври російською атакою

22:18 23.06.2026
Сибіга провів зустріч із державною міністеркою МЗС Японії: обговорено ризики співпраці РФ і КНДР, енергетичну підтримку та ініціативи щодо безпеки

Сибіга провів зустріч із державною міністеркою МЗС Японії: обговорено ризики співпраці РФ і КНДР, енергетичну підтримку та ініціативи щодо безпеки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув в Ірландію

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Рада підтримала створення національного Пантеону

ОСТАННЄ

Лубінець наполягає на зниженні балу НМТ до 130

Федоров: Працюємо над збільшенням технологічної можливості, аби робити нові операції з новою силою не тільки в Криму

Зеленський прибув в Ірландію

З 1 липня нові вантажівки для міжнародних перевезень мають бути обладнані смарт-тахографами – Мінрозвитку

Спека очікується в Україні найближчими днями, дощі з грозами пройдуть на заході

Міністр оборони: Україна тестуватиме радари Saab для того, щоб використовувати для нашої антибалістичної ракети

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА