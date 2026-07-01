Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Лаври – зустріч Сибіги з Тошіміцу

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Токіо у середу двосторонні переговори зі своїм японським колегою Мотегі Тошіміцу, під час якої розповів про бойовий досвід українського війська та заявив, що Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, насамперед у сфері безпілотних технологій.

"Міністр також поінформував японського колегу про поглиблення взаємодії Росії з Північною Кореєю, що створює виклики для стабільності як у Європі, так і в Азії. Глави МЗС обмінялися думками щодо спільної протидії цим загрозам", – повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у середу.

Також глава МЗС України поінформував японського міністра про ситуацію на полі бою, українські далекобійні удари по РФ та перспективи мирних зусиль, а також про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Мотегі висловив намір Японії надати підтримку через ЮНЕСКО для відновлення пошкодженої Лаври.

За підсумками переговорів Сибіга та Тошіміцу підписали угоду у формі обміну нотами між Україною та Японією про Стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис від Японської грантової допомоги JDS. "Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління, які після завершення навчання зможуть застосовувати отримані знання, дослідницький досвід і професійні зв’язки для участі у розробленні та реалізації планів соціального й економічного розвитку України, посилення інституційної спроможності, підтримки реформ та післявоєнного відновлення", – зазначив Сибіга.