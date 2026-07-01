Лубінець наполягає на зниженні балу НМТ до 130

Фото: Офіс Омбудсмана

Офіс Омбудсмана України наполягає на зниженні обов’язкового конкурсного балу до 130 для Національного мультипредметного тесту (НМТ), адже він ускладнює вступ дітей до українських вишів, змушуючи їхати вчитись закордон, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На жаль, між Офісом омбудсмана та урядом все ще існує проблема і протиріччя в позиції відносно зниження мінімального балу з 150 до 130 на НМТ. Тому 26 червня я направив лист на прем’єр-міністра України з проханням розглянути це питання, щоб не ускладнювати вступ наших дітей до українських вишів", – сказав омбудсман на пресконференції "Право має голос" у середу.

На його думку, від завищених балів та складнощів зі вступом страждає Україна, а виграють європейські країни, куди їдуть вчитись українські діти. "А потім ми розробляємо програми щодо повернення молоді. Може треба не доводити до того, щоб наші діти виїжджали в інші країни, щоб потім не шукати аргументи, як їх повернути назад?".

За словами Лубінця, в усіх країнах Європи немає системи НМТ, а береться середня оцінка з шкільного атестату.

Окрім цього Європа зацікавлена в залученні української молоді. "В усіх країнах ЄС встановлені окремі грантові програми для майбутніх студентів з України. Там навіть не вимагається зразу знання іноземної мови, а головне – нашим дітям дають стипендії та безоплатне право на проживання", – наголосив омбудсман.

Також він зазначив, що НМТ має низку проблем: технічні збої, залежність від повітряних тривог, психологічний тиск, а головне – відсутність відкритої апеляції на результати, як це було у ЗНО.

"Тому я буду продовжувати робити все, щоб все ж таки цей бал був знижений. А перевіряти знання дітей потрібно після отримання вищої освіти", – вважає омбудсман.