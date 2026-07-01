Україна та Японія підписали угоду про Стипендіальний проєкт у розмірі до $500 тис. – МЗС

У Токіо підписано угоду між Україною та Японією про Стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис. від Японської грантової допомоги JDS, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Угоду у формі обміну нотами підписали за підсумками переговорів міністри Андрій Сибіга та Мотегі Тошіміцу.

"Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління, які після завершення навчання зможуть застосовувати отримані знання, дослідницький досвід і професійні зв’язки для участі у розробленні та реалізації планів соціального й економічного розвитку України, посилення інституційної спроможності, підтримки реформ та післявоєнного відновлення", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МЗС.

Зазначається, що угода дозволить продовжити реалізацію стипендіального проекту JDS, зміцнення партнерства між Україною та Японією, посилення кадрового потенціалу українських інституцій та формування спільноти випускників японських університетів, здатних застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань соціального й економічного розвитку України.