Інтерфакс-Україна
Події
14:26 01.07.2026

Федоров: Працюємо над збільшенням технологічної можливості, аби робити нові операції з новою силою не тільки в Криму

2 хв читати
Федоров: Працюємо над збільшенням технологічної можливості, аби робити нові операції з новою силою не тільки в Криму
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що удари українських дронів по логістиці і військових об’єктах РФ в тимчасово окупованому Криму пов’язані з новим технологічним етапом війни та появою в України можливостей для проведення таких операцій.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на спільній із шведским колегою Полом Йонсоном пресконференції у Києві у середу.

"Чому саме зараз Крим став ціллю для українських дронів? Я думаю, це питання пов’язане з новим технологічним етапом війни і з можливостю українських дронів використовувати технології, які дозволяють робити подібні операції", – зазначив міністр.

Він наголосив, що Крим перетворився в військову базу росіян, аби продовжувати окуповувати південь України, перекидати сили на схід. Тому, як підкреслив Федоров, для України це важлива ціль з військової точки зору і з точки зору логістики РФ.

"Тому технологічний рівень розвитку нашої країни привів до того, що сьогодні в нас є можливість робити подібні операції. Ми працюємо над тим, щоб ця технологічна можливість збільшувалася з кожним днем, і в нас була можливість робити нові операції з новою силою не тільки в Криму", – заявив Федоров.

Він закликав слідкувати за тим, як розвиваються Cили оборони України та за розвитком технологій.

"У нас є чіткий план, що з цим робити, і ми системно рухаємося за цим планом", – додав очільник відомства.

Також Федоров відкинув аргументи щодо ескалації через удари, оскільки РФ не припиняла удари по Україні і цивільним особам.

"Путін вже максимально ескалював ситуацію своїми ударами, зокрема балістичними ракетами по центру столиці України, де практично не постраждав жоден військовий об’єкт, а страждають церкви, будинки, райони, вмирають цивільні, летять 600-800 дронів тільки на Київ, десятки, до сотні крилатих ракет. Тобто Путін намагається давити на цивільне населення. Це його на сьогоднішній момент максимум, на який він здатен", – заявив Федоров.

Він підкреслив, що задача України – "продовжувати рухатися згідно з тим планом, який затвердив президент, для того, щоб досягати всіх цілей, які були поставлені".

Теги: #федоров #крим #технології #операції #розширення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:10 01.07.2026
Російська піхота змушена долати 30 км пішки через зруйновану логістику на півдні – Федоров про наслідки українських ударів

Російська піхота змушена долати 30 км пішки через зруйновану логістику на півдні – Федоров про наслідки українських ударів

13:58 01.07.2026
Міністр оборони: Україна тестуватиме радари Saab для того, щоб використовувати для нашої антибалістичної ракети

Міністр оборони: Україна тестуватиме радари Saab для того, щоб використовувати для нашої антибалістичної ракети

13:52 01.07.2026
Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

16:59 30.06.2026
Міноборони запускає програму "базового рівня" забезпечення підрозділів дронами

Міноборони запускає програму "базового рівня" забезпечення підрозділів дронами

13:28 30.06.2026
СБУ затримала у Києві колаборанта РФ, окупаційного "ексміністра" енергетики Криму

СБУ затримала у Києві колаборанта РФ, окупаційного "ексміністра" енергетики Криму

17:01 29.06.2026
Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

10:51 29.06.2026
Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн – генпрокурор

Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн – генпрокурор

15:32 28.06.2026
У Генштабі ЗСУ заявили про ураження залізничного мосту на ТОТ Криму

У Генштабі ЗСУ заявили про ураження залізничного мосту на ТОТ Криму

16:52 27.06.2026
ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

23:33 26.06.2026
У Музеї народної архітектури заклали каміння у фундамент кримськотатарської садиби

У Музеї народної архітектури заклали каміння у фундамент кримськотатарської садиби

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув в Ірландію

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Рада підтримала створення національного Пантеону

ОСТАННЄ

Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Лаври – зустріч Сибіги з Тошіміцу

Лубінець наполягає на зниженні балу НМТ до 130

Україна та Японія підписали угоду про Стипендіальний проєкт у розмірі до $500 тис. – МЗС

Зеленський прибув в Ірландію

З 1 липня нові вантажівки для міжнародних перевезень мають бути обладнані смарт-тахографами – Мінрозвитку

Спека очікується в Україні найближчими днями, дощі з грозами пройдуть на заході

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

До трьох збільшилась кількість травмованих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА