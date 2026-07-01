Федоров: Працюємо над збільшенням технологічної можливості, аби робити нові операції з новою силою не тільки в Криму

Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що удари українських дронів по логістиці і військових об’єктах РФ в тимчасово окупованому Криму пов’язані з новим технологічним етапом війни та появою в України можливостей для проведення таких операцій.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на спільній із шведским колегою Полом Йонсоном пресконференції у Києві у середу.

"Чому саме зараз Крим став ціллю для українських дронів? Я думаю, це питання пов’язане з новим технологічним етапом війни і з можливостю українських дронів використовувати технології, які дозволяють робити подібні операції", – зазначив міністр.

Він наголосив, що Крим перетворився в військову базу росіян, аби продовжувати окуповувати південь України, перекидати сили на схід. Тому, як підкреслив Федоров, для України це важлива ціль з військової точки зору і з точки зору логістики РФ.

"Тому технологічний рівень розвитку нашої країни привів до того, що сьогодні в нас є можливість робити подібні операції. Ми працюємо над тим, щоб ця технологічна можливість збільшувалася з кожним днем, і в нас була можливість робити нові операції з новою силою не тільки в Криму", – заявив Федоров.

Він закликав слідкувати за тим, як розвиваються Cили оборони України та за розвитком технологій.

"У нас є чіткий план, що з цим робити, і ми системно рухаємося за цим планом", – додав очільник відомства.

Також Федоров відкинув аргументи щодо ескалації через удари, оскільки РФ не припиняла удари по Україні і цивільним особам.

"Путін вже максимально ескалював ситуацію своїми ударами, зокрема балістичними ракетами по центру столиці України, де практично не постраждав жоден військовий об’єкт, а страждають церкви, будинки, райони, вмирають цивільні, летять 600-800 дронів тільки на Київ, десятки, до сотні крилатих ракет. Тобто Путін намагається давити на цивільне населення. Це його на сьогоднішній момент максимум, на який він здатен", – заявив Федоров.

Він підкреслив, що задача України – "продовжувати рухатися згідно з тим планом, який затвердив президент, для того, щоб досягати всіх цілей, які були поставлені".