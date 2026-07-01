Інтерфакс-Україна
Події
14:24 01.07.2026

Зеленський прибув в Ірландію

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Зеленський прибув в Ірландію
Фото: www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув в Ірландію, де візьме участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі у середу.

"Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери", – зазначив президент.

Також він зустрінеться з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Теги: #візит #зеленський #ірландія

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