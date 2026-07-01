З 1 липня нові вантажівки для міжнародних перевезень мають бути обладнані смарт-тахографами – Мінрозвитку

В Україні з 1 липня набуває чинності вимога, згідно з якою усі вантажні транспортні засоби, які вперше реєструються для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані смарт-тахографами другого покоління (G2v2).

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, така вимога є частиною зобов’язань України в межах Угоди про лібералізацію вантажних перевезень з ЄС.

"Ми послідовно гармонізуємо наше законодавство зі стандартами ЄС, щоб українські компанії могли працювати за однаковими правилами зі своїми європейськими колегами", - цитуються у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

У міністерстві пояснили, що смарт-тахограф другого покоління автоматично фіксуватиме режими роботи та відпочинку водія, а також визначатиме місцезнаходження транспортного засобу.

Однак у відомстві наголосили, що відповідна вимога стосується лише для тих вантажівок, які з 1 липня 2026 року вперше реєструються в Україні для здійснення міжнародних перевезень.

Зазначається, що наразі в Україні працює понад 100 центрів, що здійснюють оформлення та обслуговування карток до смарт-тахографів. Таким чином, вже було видано більш ніж 29 тис. таких карток.

Також триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті роботі з новими пристроями, що дозволить ефективно перевіряти як українські, так і іноземні транспортні засоби, - додали у релізі.