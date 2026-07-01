Інтерфакс-Україна
Події
14:16 01.07.2026

Спека очікується в Україні найближчими днями, дощі з грозами пройдуть на заході

1 хв читати
Спека очікується в Україні найближчими днями, дощі з грозами пройдуть на заході
Фото: Unsplash

Помірні, вдень місцями значні дощі та грози очікуються в західних областях України у четвер, 2 липня, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с, на решті території країни без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°; вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°, в західних областях 26-31°.

В Києві 2 липня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних досліджень найвища температура 2 липня вдень була зафіксована на позначці 34,2° в 1885 р., найнижча вночі на позначці 7,3° вище нуля в 1908 р.

У п’ятницю, 3 липня, в західних, вдень – у північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°; в західних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У Києві 3 липня вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

Теги: #прогноз_погоди #спека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 30.06.2026
Спека починає спадати, у середу максимальна температура 38°, у четвер – 34° – Укргідрометцентр

Спека починає спадати, у середу максимальна температура 38°, у четвер – 34° – Укргідрометцентр

13:19 29.06.2026
Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами

Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами

11:22 29.06.2026
Атаки РФ призвели до знеструмлень у 8 областях, "Укренерго" через спеку просить економити е/е

Атаки РФ призвели до знеструмлень у 8 областях, "Укренерго" через спеку просить економити е/е

16:39 28.06.2026
У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

13:39 27.06.2026
Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

15:45 26.06.2026
Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

13:14 26.06.2026
Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

Сильна спека очікується в низці областей України на вихідних, подекуди - невеликий дощ

13:14 25.06.2026
В Україну насувається спека

В Україну насувається спека

19:38 24.06.2026
У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

13:20 24.06.2026
Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Рада підтримала створення національного Пантеону

Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в Криму – СБУ

ОСТАННЄ

Міністр оборони: Україна тестуватиме радари Saab для того, щоб використовувати для нашої антибалістичної ракети

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

До трьох збільшилась кількість травмованих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості співучаснику у "справі нардепки Скороход"

У червні на водоймах загинули 144 людини, серед них 35 дітей – ДСНС

Президентка МКЧХ прибула до Росії для обговорення нагальних гуманітарних питань щодо війни РФ проти України

Командиру російського підрозділу повідомлено про підозру в масових вбивствах та терорі цивільних у Бучі – Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА