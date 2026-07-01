Спека очікується в Україні найближчими днями, дощі з грозами пройдуть на заході

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Помірні, вдень місцями значні дощі та грози очікуються в західних областях України у четвер, 2 липня, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с, на решті території країни без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°; вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°, в західних областях 26-31°.

В Києві 2 липня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних досліджень найвища температура 2 липня вдень була зафіксована на позначці 34,2° в 1885 р., найнижча вночі на позначці 7,3° вище нуля в 1908 р.

У п’ятницю, 3 липня, в західних, вдень – у північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°; в західних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У Києві 3 липня вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.