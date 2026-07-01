Міністр оборони: Україна тестуватиме радари Saab для того, щоб використовувати для нашої антибалістичної ракети

Фото: Міноборони України

Україна має намір протестувати певні радари виробництва шведської компанії Saab як потенційний радар для своєї антибалістичної ракети, заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на спільній із шведським колегою Полом Йонсоном пресконференції у Києві у середу.

"(...) але тому нам важливо створити нашу антибалістичну ракету, де ми будемо залежати тільки від того, скільки ми інвестуємо у власне виробництво", – зазначив міністр.

За словами Федорова, разом з компанією Saab і з міністром оборони Швеції вони зокрема говорили і про це.

"Є певні радари від компанії Saab, які ми будемо тестувати, як потенційний радар для того, щоб використовувати його для нашої антибалістичної ракети", – додав міністр.