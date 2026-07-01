Міністр оборони: Україна тестуватиме радари Saab для того, щоб використовувати для нашої антибалістичної ракети
Україна має намір протестувати певні радари виробництва шведської компанії Saab як потенційний радар для своєї антибалістичної ракети, заявив міністр оборони Михайло Федоров.
Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Федоров сказав на спільній із шведським колегою Полом Йонсоном пресконференції у Києві у середу.
"(...) але тому нам важливо створити нашу антибалістичну ракету, де ми будемо залежати тільки від того, скільки ми інвестуємо у власне виробництво", – зазначив міністр.
За словами Федорова, разом з компанією Saab і з міністром оборони Швеції вони зокрема говорили і про це.
"Є певні радари від компанії Saab, які ми будемо тестувати, як потенційний радар для того, щоб використовувати його для нашої антибалістичної ракети", – додав міністр.