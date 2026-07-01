Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Фото: Міноборони України

Українська сторона працює над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю антибалістичних ракет, заявив міністр оборони України Михайло Федоров і висловив впевненість, що це вдасться зробити найближчим часом.

Про це він сказав на спільній зі шведским колегою Полом Йонсоном пресконференції у Києві у середу, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо роботи із забезпечення ракетами PAC-3.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб законтрактувати напряму закупівлю PАC-3, чого до цього ніколи не було. І я впевнений: нам вдасться це зробити в найближчий час", – розповів Федоров.

Міністр окремо наголосив, що Україна продовжує отримувати від американських партнерів ракети, але їх недостатньо, щоб повністю забезпечити українську систему протиповітряної оборони.

За словами Федорова, в України "є конкретний план, як залучати додаткові ракети і боротися за кожну ракету", а також українська сторона має "деякі неочевидні рішення".

"Ми якраз з міністром оборони Швеції вчора говорили разом з президентом про це. В нас є деякі неочевидні рішення, як це робити, як залучати інших партнерів, які до цього ніколи не надавали нам PАC-3. Ми над цим працюємо, 24/7. Наше завдання, щоб таких ракет було більше", – заявив міністр оборони.

У контексті PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), котрі теж підходять Україні, та PAC-3, які є антибалістичними, Федоров нагадав і про контракт із Німеччиною.

"По-перше, ми уклали великий контракт, завдяки Німеччині, на сотні цих ракет, постачання яких почнеться з наступного року. Але ми хочемо зараз вже взяти у деяких країн, так сказати, в борг ці ракети, для того, щоб потім повернути",- додав він.

Однак, як наголосив міністр, робота щодо залучення ракет зі стоків країни Європейського Союзу – "це дуже важка робота".

"Ми просто по одній, дві, три ракети просили у кожної країни. І, врешті-решт, отримали певну кількість, кілька десятків. Вони нам допомогли у лютому-березні відбивати російські атаки. Ми продовжуємо цю роботу. Але, звичайно, ми плануємо отримувати більше ракет, завдяки тому, що в нас будуть прямі контракти", – заявив він.

Тому, резюмував міністр, Україна рухається двома треками щодо ракет: 1) максимально намагається законтрактувати і "зібрати" зі стоків PАC-2, PАC-3; 2) створення власної антибалістичної ракети.

"Деталі, конкретні цифри не можу розкривати, щоб не давати нашому ворогу додаткову інформацію. Але скажу так, дуже важкий трек з максимальним залученням нашого президента, який також щодня робить певні дії для того, щоб у нас були додаткові ракети". – наголосив Федоров.

Як повідомлялося, у квітні під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини було укладено 10 документів. Зокрема, Міноборони підписало два контракти: з американською компанією Raytheon про постачання ракет PAC-2 та з німецьким виробником зброї Diehl Defence про установки IRIS-T.