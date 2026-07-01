Інтерфакс-Україна
Події
13:43 01.07.2026

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

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Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, хто підтримав законопроєкт про український Національний пантеон, і повідомив, що очікує його для невідкладного підписання.

"Вдячний усім парламентарям, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон. Важливий крок. І важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому. Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального – тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її суб’єктності, незалежності та слави. Очікую законопроєкт для невідкладного підписання", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала створення Українського національного Пантеону.

За відповідний законопроєкт №15360 про Український національний Пантеон проголосували у цілому 287 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно із законопроєктом, у Пантеоні може бути вшанована пам’ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні. У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів Збройних Сил України під час війни за незалежність, а також осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства. Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії та діячі світового рівня, пов’язані з Україною.

У виняткових випадках прах особи може бути почесно перепохований у Пантеоні разом із членами сім’ї першого ступеня споріднення.

Не підлягає вшануванню пам’ять осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються обмеження законів про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди російської імперської та нацистської політики.

Теги: #законопроєкт #український_національний_пантеон #зеленський

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