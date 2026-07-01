Інтерфакс-Україна
Події
13:37 01.07.2026

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

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Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів
Фото: Міноборони України

Швеція надасть Україні шведські винищувачі JAS 39 Gripen разом із ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності Meteor, підтвердив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Про це Йонсон сказав на спільній із українським колегою Михайлом Федоровим пресконференції у Києві у середу, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо передачі ракет до Gripen.

"Так, ми можемо сказати, що також забезпечимо літаки Gripen засобами удару на великі відстані. Отже, це буде одним із тих факторів, які, на мою думку, змусять росіян відступити також до деяких своїх логістичних об’єктів", – заявив міністр.

Також Йонсон додав, що Швеція веде обговорення та співпрацю з цього приводу в рамках так званої "авіаційної коаліції", до якої шведська сторона входить разом з іншими країнами, зокрема це Нідерланди, Данія та Сполучені Штати. Але, за словами Йонсона, "всі у згоді щодо цього".

Своєю чергою міністр оборони України наголосив, що ракети Meteor "є важливим елементом, взагалі, нашої майбутньої Air Defense System".

"Це може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів. Тому ми будемо робити все для того, щоб отримати більше цих ракет. Ми точно отримаємо ракети разом з Gripen, але яка кількість буде, поки що не розголошуємо. Будемо працювати, щоб була максимальна кількість, тому що це консорціум країни, які виготовляють цю ракету", – пояснив Федоров.

Як додав очільник відомства, "є ще домашня робота, над якою потрібно попрацювати, щоб збільшити кількість самих ракет".

Meteor – це далекобійна ракета класу "повітря-повітря" виробництва європейського концерну MBDA.

Вона має дальність ураження понад 100 км, а максимальна дальність може сягати до 200 км. Ракета здатна розвивати швидкість близько 4,6 тисячі кілометрів на годину.

Meteor оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Це дозволяє їй підтримувати високу швидкість на всій траєкторії польоту та ефективно працювати по повітряних цілях на великій дальності.

Ці характеристики роблять Meteor одним із найпотужніших інструментів у класі далекобійних ракет "повітря-повітря". Gripen, озброєні такими ракетами, зможуть створити постійну загрозу для носії КАБів, зокрема Су-34, відганяючи їх від лінії фронту.

Як повідомлялося, 30 червня було офіційно підписано угоду на закупівлю 16 шведських багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E.

У присутності президента України Володимира Зеленського та представників Міністерств оборони обох країн відповідну угоду підписали Сергій Боєв, заступник міністра оборони України, Арсен Жумаділов, директор ДП "Агенція оборонних закупівель" та Мікаель Гранхольм, генеральний директор Адміністрації оборонних матеріалів Швеції (FMV).

Україна отримає Gripen E на початку 2029 року. Окрім самих літаків, у межах партнерства передбачається постачання необхідного обладнання та подальше технічне обслуговування. Крім того, завдяки партнерам українські пілоти та технічний персонал вже проходять відповідне навчання.

Угода реалізується за рахунок європейського кредиту та за підтримки Великої Британії.

Україна отримає як військову допомогу також іншу модифікацію JAS 39 Gripen C/D – перші 16 бортів вже на початку 2027 року.

Теги: #meteor #швеція #gripen

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