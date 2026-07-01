Інтерфакс-Україна
Події
13:35 01.07.2026

Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

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Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

Жінка загинула, ще дві людини отримали поранення через удар російського безпілотника по будівлі у середмісті Херсону, повідомили в обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 1 липня 2026 року близько 11:20 ворожий дрон влучив у будівлу, що розташована у центральній частині Херсона. Внаслідок удару загинула жінка, ще дві людини отримали поранення. Постраждалі під час атаки перебували всередині будівлі", – йдеться у повідомленні у телеграм.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #херсон #бпла_рф

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