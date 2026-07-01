Інтерфакс-Україна
Події
13:31 01.07.2026

До трьох збільшилась кількість травмованих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА

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До трьох людей збільшилась кількість постраждалих у Полтавському районі через влучання російської ракети по промисловому підприємству, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"За уточненою інформацією, кількість травмованих збільшилася до трьох осіб. Їм надається уся необхідна допомога", – написав він у телеграм.

Раніше повідомлялось про двох постраждалих.

Теги: #полтавська_область #ракетний_удар

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