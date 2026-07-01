13:31 01.07.2026
До трьох збільшилась кількість травмованих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА
До трьох людей збільшилась кількість постраждалих у Полтавському районі через влучання російської ракети по промисловому підприємству, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
"За уточненою інформацією, кількість травмованих збільшилася до трьох осіб. Їм надається уся необхідна допомога", – написав він у телеграм.
Раніше повідомлялось про двох постраждалих.