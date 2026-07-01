Інтерфакс-Україна
Події
13:26 01.07.2026

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості співучаснику у "справі нардепки Скороход"

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ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості співучаснику у "справі нардепки Скороход"

Вищий антикорупційний суд України (ВАСК) у середу затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та громадянином, якого разом з іншими викрито на підбурюванні до надання $250 тис. неправомірної вигоди за вирішення питання про застосування санкцій Ради національної безпеки та оборони.

"01 липня 2026 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, якого спільно з іншими особами викрито на підбурюванні представника підприємця до надання $250 тис. неправомірної вигоди за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", – повідомляється в телеграм-каналі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Зазначається, що діяльність цієї злочинної групи організувала народна депутатка України, яка стала "гарантом" цієї угоди.

У повідомленні прямо не називається прізвище нардепки. Судячи з фабули справи, йдеться про Ганну Скороход.

Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов’язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників.

"Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням встановлених судом обов’язків", – повідомили у НАБУ.

Крім того, громадянин зобов’язується перерахувати 700 тис. грн на підтримку Збройних Сил України у фонд "United 24".

Викриття злочину провадили детективи НАБУ спільно з ГУВБ СБУ за процесуального керівництва прокурора САП. Наразі у справі завершено досудове розслідування. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.

Теги: #вакс #співучасть #скороход

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