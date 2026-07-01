У червні на водоймах загинули 144 людини, серед них 35 дітей – ДСНС

Фото: ДСНС

У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України протягом червня 2026 року! Для порівняння: торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 – діти", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

За даними ДСНС, станом на кінець червня з початку 2026 року на водних об’єктах України загинули 276 людей, з яких 37 – діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди, при цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, не обладнаних для купання місцях.