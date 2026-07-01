Інтерфакс-Україна
Події
13:09 01.07.2026

У червні на водоймах загинули 144 людини, серед них 35 дітей – ДСНС

1 хв читати
У червні на водоймах загинули 144 людини, серед них 35 дітей – ДСНС
Фото: ДСНС

У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України протягом червня 2026 року! Для порівняння: торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 – діти", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

За даними ДСНС, станом на кінець червня з початку 2026 року на водних об’єктах України загинули 276 людей, з яких 37 – діти. Статистика різко зросла через настання спекотної погоди, при цьому більшість трагедій стається під час відпочинку у стихійних, не обладнаних для купання місцях.

Теги: #водойми #потопельники #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 01.07.2026
За червень уражено 11 російських НПЗ, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств ВПК РФ – Міноборони

За червень уражено 11 російських НПЗ, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств ВПК РФ – Міноборони

00:21 29.06.2026
Пасажиропотік через кордон України у 4-й тиждень літа зріс ще на 6,4% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через кордон України у 4-й тиждень літа зріс ще на 6,4% – дані Держприкордонслужби

17:21 28.06.2026
На водоймах України за тиждень загинули 19 дітей – ДСНС

На водоймах України за тиждень загинули 19 дітей – ДСНС

12:23 27.06.2026
Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

19:29 23.06.2026
Зростання с/г виробництва в Україні за результатами 5 міс.-2026 сповільнилося до 1,4% – Держстат

Зростання с/г виробництва в Україні за результатами 5 міс.-2026 сповільнилося до 1,4% – Держстат

14:01 21.06.2026
ДСНС: 14 загиблих на водоймах України за перший тиждень літа

ДСНС: 14 загиблих на водоймах України за перший тиждень літа

14:00 02.06.2026
Уряд запровадив продаж прав на використання водних біоресурсів у заповідниках через "Prozorro.Продажі"

Уряд запровадив продаж прав на використання водних біоресурсів у заповідниках через "Prozorro.Продажі"

12:01 26.05.2026
За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

15:56 06.05.2026
Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

15:24 11.04.2026
На Київському водосховищі та Чорному Черемоші у Карпатах знайшли тіла потопельників

На Київському водосховищі та Чорному Черемоші у Карпатах знайшли тіла потопельників

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Рада підтримала створення національного Пантеону

Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в Криму – СБУ

ОСТАННЄ

Міністр оборони: Україна тестуватиме радари Saab для того, щоб використовувати для нашої антибалістичної ракети

Федоров: Працюємо над тим, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого ніколи ще не було

Зеленський очікує прийнятий Радою закон про Національний пантеон для невідкладного підписання

Разом з винищувачами Gripen Україна отримає ракети Meteor, що може бути ключовим інструментом проти носіїв російських КАБів

Людина загинула, ще двох поранено через удар російського БпЛА по будинку в Херсоні – прокуратура

До трьох збільшилась кількість травмованих через ракетний удар по промпідприємству на Полтавщині – ОВА

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості співучаснику у "справі нардепки Скороход"

Президентка МКЧХ прибула до Росії для обговорення нагальних гуманітарних питань щодо війни РФ проти України

Командиру російського підрозділу повідомлено про підозру в масових вбивствах та терорі цивільних у Бучі – Нацполіція

Рада підтримала створення національного Пантеону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА