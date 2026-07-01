Президентка МКЧХ прибула до Росії для обговорення нагальних гуманітарних питань щодо війни РФ проти України

Фото: МКЧХ

Президентка Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Сполярич прибула до м. Москва (Росія) з дводенним візитом на високому рівні для обговорення нагальних гуманітарних питань щодо війни РФ проти України.

"Заплановані зустрічі з російськими високопосадовцями будуть присвячені питанням, які стосуються міжнародного гуманітарного права, включно з важливістю захисту цивільних осіб та інфраструктури, від яких вони залежать, забезпеченню прав військовополонених та інших захищених осіб, а також з’ясуванню долі осіб, зниклих безвісти", – йдеться у пресрелізі МКЧХ.

Зазначається, що візит Сполярич до Москви відбувається в межах "триваючого гуманітарного діалогу МКЧХ з російськими органами влади".

"МКЧХ веде такі діалоги зі сторонами конфліктів для обговорення їхніх зобов’язань згідно з Женевськими конвенціями щодо обмеження страждань під час війни. МКЧХ зберігає нейтральну присутність та продовжує вести діяльність по обидва боки лінії фронту і завдяки цьому доставляє рятівну допомогу вразливим верствам населення, ким би вони не були і де б вони не перебували", – наголошується у пресрелізі.

Акцентується, що на додаток до діяльності в Росії та Україні бюро Центрального агентства з розшуку МКЧХ в Женеві здійснює "збір, зберігання та передачу життєво необхідної інформації щодо долі військовослужбовців та цивільних осіб, які зникли безвісти або були розділені з їхніми сім’ями".