Командиру російського підрозділу повідомлено про підозру в масових вбивствах та терорі цивільних у Бучі – Нацполіція

Слідчі повідомили про підозру командиру російського підрозділу Артему Тарєєву за командну відповідальність у масових вбивствах, катуванні та терорі цивільного населення у м. Буча (Київська обл.), у департаменті комунікації Національної поліції України.

"Йдеться про командира розвідки – командира розвідувального взводу 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ Артема Тарєєва. Від рук його підлеглих загинули щонайменше 22 цивільні особи", – повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що російський офіцер визначив частину вул. Яблунської у м. Буча як сектор, у межах якого наказав підлеглим застосовувати всі види озброєння та знищувати всіх осіб, які перебуватимуть на цій території. Усвідомлюючи, що в місті залишаються мирні жителі, він фактично санкціонував безконтрольне застосування зброї проти цивільного населення.

"У результаті виконання цього наказу та інших злочинних дій військовослужбовців розвідувального взводу у березні 2022 року загинули 22 мирних українців. Крім того, слідчі задокументували дев’ять фактів жорстокого поводження з цивільними особами. Серед встановлених злочинів – незаконні затримання, катування з метою отримання інформації, побиття, застосування вогнепальної зброї до беззбройних цивільних, погрози вбивством, утримання цивільного населення у нелюдських умовах, а також інші грубі порушення законів та звичаїв війни", – поінформували у Нацполіції.

Під час розслідування поліцейські встановили, що безпосередню участь у низці воєнних злочинів брав розвідник-снайпер Артем Дементьєв. Йому інкриміновано умисні вбивства цивільних осіб, катування, поранення мирних мешканців, мародерство та інші воєнні злочини.

Також встановлено причетність інших військовослужбовців підрозділу, зокрема старшого розвідника-снайпера Кирила Крючкова, до незаконного позбавлення волі та катування цивільних.

Слідством доведено, що Артем Тарєєв, будучи командиром підрозділу, не вживав належних заходів щодо запобігання вчинення злочинів відносно цивільних. До того, своїми наказами та бездіяльністю створив умови, за яких підлеглі діяли, усвідомлюючи власну безкарність.

"За результатами зібраних доказів Артему Тарєєву повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки, у формі командної відповідальності, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", – повідомили у поліції.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування проводиться спеціальною слідчо-оперативною групою Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Ідентифікація особи підозрюваного здійснювалася у взаємодії та за підтримки ГУР МО.