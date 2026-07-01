Рада підтримала створення національного Пантеону

Верховна Рада підтримала створення Українського національного Пантеону.

За відповідний законопроєкт №15360 про Український національний Пантеон проголосували у цілому 287 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно із законопроєктом, у Пантеоні може бути вшанована пам’ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні. У меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів Збройних Сил України під час війни за незалежність, а також осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності, захист суверенітету і територіальної цілісності, розвиток культури, науки, спорту, літературної мови та громадянського суспільства. Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії та діячі світового рівня, пов’язані з Україною.

У виняткових випадках прах особи може бути почесно перепохований у Пантеоні разом із членами сім’ї першого ступеня споріднення.

Не підлягає вшануванню пам’ять осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються обмеження законів про засудження тоталітарних режимів і заборону пропаганди російської імперської та нацистської політики.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав ухвалений закон.