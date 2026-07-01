Інтерфакс-Україна
Події
12:26 01.07.2026

Один з атакованих РФ на Дніпропетровщині АЗК належить WOG, там загинула операторка

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Мережа АЗК WOG повідомила про чергову атаку РФ на один з її АЗК в Дніпропетровській області, внаслідок якої загинула операторка.

"У ніч з 30 червня на 1 липня в результаті цілеспрямованої атаки на цивільну інфраструктуру зруйнований автозаправний комплекс біля села Лобойківка Дніпропетровської області. Внаслідок російського удару загинула наша колега – операторка АЗК", – йдеться в повідомленні мережі у Facebook у середу.

"Компанія висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам. Розділяємо ваш біль. Це непоправна втрата для всієї команди WOG", – зазначила мережа.

Як повідомлялося з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука, в ніч на 1 липня окупанти атакували п’ять АЗС в області. Внаслідок ударів загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

За його словами, до цього також були удари по заправках в області, а за останні тижні подібні атаки були у Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.

Раніше начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про низку ударів російських окупантів по території області, три з який прийшлися саме на АЗС.

24 червня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що РФ завдала удару по АЗК "Укрнафти" одразу в трьох областях країни: Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській. За словами Корецького, під час однієї з атак "шахеда" серйозно поранено працівницю АЗК, яку госпіталізували у важкому стані. Сама станція внаслідок руйнувань зупинила роботу.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні згоріло понад 150 автозаправних комплексів (АЗК). Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

Також директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн акцентував, що атаки РФ по мережах АЗК продовжуються. Він зазначив, що нещодавно одна з великих мереж втратила нафтобазу з пальним на $1,5 млн, а, зокрема, WOG уже втратив 6-7 АЗК по $1 млн кожен.

Теги: #атака_рф #азк #wog

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