Плани НАТО провести саміт в Албанії у 2027 році під питанням – ЗМІ

Наступний саміт НАТО, який раніше альянс планував провести в Албанії, може не відбутися в цій країні, як це було проголошено в заключній декларації саміту, який відбувся в Гаазі минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

"У той час як лідери НАТО готуються до саміту в Туреччині наступного тижня, плани проведення саміту альянсу в Албанії наступного року були поставлені під сумнів через опір адміністрації Трампа та невдоволення членів НАТО низькими витратами Тирани на оборону, повідомили агентству Reuters дипломат НАТО, європейський чиновник та троє людей, знайомих з цим питанням", – пише агентство.

(Як відомо, в заключній декларації Гаазького саміту НАТО від 25 червня 2025 року, у пункті 5 сказано: "Ми висловлюємо нашу вдячність за щедру гостинність, виявлену нам Королівством Нідерландів. З нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі в Туреччині у 2026 році, а потім зустрічі в Албанії". – ІФ-У).

За інформацією Reuters, у проєкті заяви для саміту НАТО, який пройде 6-7 липня в Анкарі, наразі не згадується проведення наступної зустрічі в Албанії. "Цей крок відбувається на тлі того, що європейські члени НАТО прагнуть показати президенту США Дональду Трампу в Анкарі, що вони досягли прогресу щодо зобов’язань щодо витрат на оборону та уникнули відкритих зіткнень з американським лідером", – зазначається в повідомленні.

Одне з джерел агентства, знайоме з обговореннями, заявило, що витрати Албанії на оборону такі, що якщо НАТО проведе саміт у країні у 2027 році, Трамп може розлютитися, що спровокує негативні заголовки. "Європейський дипломат заявив, що в останній версії тексту зазначається, що лідери з нетерпінням чекають на свою наступну зустріч, не вказуючи час чи місце. "Проекти – це проекти, а не рішення", – сказав речник албанського уряду агентству Reuters, коли його запитали про пропуск у проекті заяви, який перебуває на стадії обговорення та може бути змінений. Білий дім відмовився від коментарів. Посадовець НАТО сказав, що вони не мають негайних коментарів", – деталізується в публікації.