Інтерфакс-Україна
Події
12:25 01.07.2026

Плани НАТО провести саміт в Албанії у 2027 році під питанням – ЗМІ

2 хв читати
Плани НАТО провести саміт в Албанії у 2027 році під питанням – ЗМІ

Наступний саміт НАТО, який раніше альянс планував провести в Албанії, може не відбутися в цій країні, як це було проголошено в заключній декларації саміту, який відбувся в Гаазі минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

"У той час як лідери НАТО готуються до саміту в Туреччині наступного тижня, плани проведення саміту альянсу в Албанії наступного року були поставлені під сумнів через опір адміністрації Трампа та невдоволення членів НАТО низькими витратами Тирани на оборону, повідомили агентству Reuters дипломат НАТО, європейський чиновник та троє людей, знайомих з цим питанням", – пише агентство.

(Як відомо, в заключній декларації Гаазького саміту НАТО від 25 червня 2025 року, у пункті 5 сказано: "Ми висловлюємо нашу вдячність за щедру гостинність, виявлену нам Королівством Нідерландів. З нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі в Туреччині у 2026 році, а потім зустрічі в Албанії". – ІФ-У).

За інформацією Reuters, у проєкті заяви для саміту НАТО, який пройде 6-7 липня в Анкарі, наразі не згадується проведення наступної зустрічі в Албанії. "Цей крок відбувається на тлі того, що європейські члени НАТО прагнуть показати президенту США Дональду Трампу в Анкарі, що вони досягли прогресу щодо зобов’язань щодо витрат на оборону та уникнули відкритих зіткнень з американським лідером", – зазначається в повідомленні.

Одне з джерел агентства, знайоме з обговореннями, заявило, що витрати Албанії на оборону такі, що якщо НАТО проведе саміт у країні у 2027 році, Трамп може розлютитися, що спровокує негативні заголовки. "Європейський дипломат заявив, що в останній версії тексту зазначається, що лідери з нетерпінням чекають на свою наступну зустріч, не вказуючи час чи місце. "Проекти – це проекти, а не рішення", – сказав речник албанського уряду агентству Reuters, коли його запитали про пропуск у проекті заяви, який перебуває на стадії обговорення та може бути змінений. Білий дім відмовився від коментарів. Посадовець НАТО сказав, що вони не мають негайних коментарів", – деталізується в публікації.

Теги: #саміт_нато #албанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 25.06.2026
Прем'єр Албанії: Україна відбудовує мужність Європи. Європа повинна допомогти відбудувати майбутнє України

Прем'єр Албанії: Україна відбудовує мужність Європи. Європа повинна допомогти відбудувати майбутнє України

17:09 18.06.2026
Рютте: Наш спільний пріоритет на саміті в Анкарі – посилення боєздатних можливостей

Рютте: Наш спільний пріоритет на саміті в Анкарі – посилення боєздатних можливостей

20:38 16.06.2026
Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення

Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення

11:05 11.06.2026
Сибіга обговорив з колегою з Албанії розвиток партнерства та спільного шляху до вступу в ЄС

Сибіга обговорив з колегою з Албанії розвиток партнерства та спільного шляху до вступу в ЄС

17:23 03.06.2026
Зеленський відвідає саміт НАТО в Анкарі

Зеленський відвідає саміт НАТО в Анкарі

18:52 28.05.2026
МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

11:17 28.05.2026
Рада ратифікувала угоду про довгострокове співробітництво між Україною та Албанією

Рада ратифікувала угоду про довгострокове співробітництво між Україною та Албанією

12:02 24.05.2026
Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

20:47 22.05.2026
Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

13:58 20.05.2026
Рютте: Один із пріоритетів саміту в Анкарі – подальша підтримка України

Рютте: Один із пріоритетів саміту в Анкарі – подальша підтримка України

ВАЖЛИВЕ

Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в Криму – СБУ

У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на EUR590 млн – Міноборони країни

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано – поліція

Розслідування по зловживаннях у "Скелі" велися з зими, такі випадки не можна замовчувати – Сирський

ОСТАННЄ

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заснування ордена Європи

Активісти Greenpeace задокументували супровід танкера "тіньового флоту" Kira K російським військовим кораблем у Балтійському морі

Дві співробітниці ДПС дістали поранення, донька однієї з них загинула внаслідок удару дрона по маршрутці в Херсоні

За червень уражено 11 російських НПЗ, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств ВПК РФ – Міноборони

Окупанти атакували за ніч 5 АЗС в Дніпропетровській області, є загибла, повідомив голова облради

Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський

Ракета влучила по промпідприємству на Полтавщині, двох людей травмовано

Оператора ТЦК викрито на видаленні даних про розшук військовозобов'язаних за хабарі – ДБР

Рішення про поховання на Пантеоні прийматиме Верховна Рада – нардеп

Митники на кордоні з Румунією виявили партію сигарет на майже 20 млн грн у вантажівці з полуницею

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА