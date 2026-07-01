Інтерфакс-Україна
Події
12:23 01.07.2026

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заснування ордена Європи

1 хв читати
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заснування ордена Європи

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заснування ордена Європи.

За законопроєкт №15359 про внесення зміни до статті 7 закону "Про державні нагороди України" у першому читанні проголосували 274 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно з законопроєктом, орден Європи вручатимуть особам за видатні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на здобуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Як зазначається у законопроєкті, орденом Європи також нагороджуватимуть осіб "за вагомий внесок у допомогу Україні, спрямовану на посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, утвердження дружніх і всебічних відносин між народами".

Теги: #орден_європи #законопроект

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 29.06.2026
Орден Європи вручатимуть за заслуги у підтримці курсу України на здобуття членства в ЄС – законопроєкт

Орден Європи вручатимуть за заслуги у підтримці курсу України на здобуття членства в ЄС – законопроєкт

13:22 28.06.2026
Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

Зеленський: В Україні з'явиться нова державна нагорода – Орден Європи

12:47 28.06.2026
Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

ВАЖЛИВЕ

Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в Криму – СБУ

У Херсоні внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені

Данія оголосила про 30-й пакет військової допомоги Україні на EUR590 млн – Міноборони країни

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців, ще одного чоловіка затримано – поліція

Розслідування по зловживаннях у "Скелі" велися з зими, такі випадки не можна замовчувати – Сирський

ОСТАННЄ

Активісти Greenpeace задокументували супровід танкера "тіньового флоту" Kira K російським військовим кораблем у Балтійському морі

Дві співробітниці ДПС дістали поранення, донька однієї з них загинула внаслідок удару дрона по маршрутці в Херсоні

За червень уражено 11 російських НПЗ, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств ВПК РФ – Міноборони

Окупанти атакували за ніч 5 АЗС в Дніпропетровській області, є загибла, повідомив голова облради

Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський

Ракета влучила по промпідприємству на Полтавщині, двох людей травмовано

Оператора ТЦК викрито на видаленні даних про розшук військовозобов'язаних за хабарі – ДБР

Рішення про поховання на Пантеоні прийматиме Верховна Рада – нардеп

Митники на кордоні з Румунією виявили партію сигарет на майже 20 млн грн у вантажівці з полуницею

Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в Криму – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА