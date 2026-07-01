Активісти Greenpeace задокументували супровід танкера "тіньового флоту" Kira K російським військовим кораблем у Балтійському морі

Фото: https://www.facebook.com/greenpeace.ukraine/

Активісти Greenpeace з Німеччини, Данії, Швеції та України разом із депутатами Бундестагу, Європейського парламенту та журналістами провели спостереження за танкером Kira K, що перевозив російську нафту через виключну економічну зону Німеччини в Балтійському морі, повідомляється на сторінці "Greenpeace Україна" у Facebook.

Під час документування руху судна команда Greenpeace стала свідком того, як підсанкційний танкер супроводжував російський військовий корабель. Активісти здійснювали фото- та відеофіксацію з надувних човнів, на яких також перебували директорка "Greenpeace Україна" Наталія Гозак та проєктна лідерка організації Поліна Колодяжна.

"Ми стали свідками того, що Росія не лише використовує "тіньовий флот" для обходу санкцій, а й готова демонстративно залучати військові кораблі для його супроводу поблизу узбережжя ЄС. Це ще раз підтверджує, наскільки важливими для Кремля залишаються доходи від експорту нафти", – наводяться в публікації слова Гозак.

Танкер Kira K, який наразі перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії та України, перевозив нафту, завантажену в порту Усть-Луга (РФ), проходячи європейськими водами під прапором Панами. Під час заходу німецька берегова охорона забезпечувала безпеку судноплавства. Згодом до району наблизився російський військовий корабель, який через берегову охорону передав вимогу активістам відійти від танкера, проте команда успішно завершила фіксацію обох суден.

Гозак додала, що країни Балтійського регіону мають посилити контроль і практичне впровадження санкцій щодо суден "тіньового флоту", оскільки кожен його рейс створює загрозу екологічної катастрофи в Балтійському морі та забезпечує фінансування російської агресії.

У "Greenpeace Україна" зазначають, що попри активніший контроль підсанкційних танкерів у ЄС, "тіньовий флот" усе одно знаходить прогалини для користування європейськими територіальними водами. У повідомленні наводяться результати дослідження Greenpeace Німеччин щодо "тіньового флоту", згідно з яким спостерігається різке зростання кількості суден російського "тіньового флоту" поблизу узбережжя Німеччини. Після того як Швеція на початку березня посилила контроль за проходженням танкерів у Балтійському морі й зупинила п’ять таких кораблів у своїх водах, дедалі більше таких суден почало обирати довший маршрут через німецькі територіальні води.

За даними дослідження, у період із 6 березня по 16 червня 2026 року 42 із 136 танкерів "тіньового флоту" пройшли маршрутом уздовж німецького узбережжя поблизу о. Рюген. Для порівняння: за аналогічний період минулого року таких випадків не було. Крім того, 31 танкер заходив у 12-мильну територіальну зону Німеччини.

Greenpeace Німеччини також наголошує, що багато суден "тіньового флоту" мають сумнівне або відсутнє страхове покриття та використовують недостовірну інформацію про прапор, що підвищує ризик масштабної екологічної катастрофи у Балтійському морі.