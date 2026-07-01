Дві співробітниці ДПС дістали поранення, донька однієї з них загинула внаслідок удару дрона по маршрутці в Херсоні

Фото: Херсонська МВА

Дві працівниці Головного управління Державної податкової служби України (ДПС) у Херсонській області дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ранкового влучання російського безпілотника в маршрутний автобус у Херсоні, повідомила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух на сайті відомства.

"росія продовжує полювати на звичайних мирних людей. Сьогодні вранці російський дрон влучив у маршрутний автобус у Херсоні. На жаль, постраждали люди. Серед них двоє працівниць ГУ ДПС в Херсонській області, які в цей час діставались на роботу. Наші колеги отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вони перебувають під наглядом медиків. Загрози їх життю немає. В маршрутці також перебувала донька однієї з наших колег. На жаль, внаслідок отриманих поранень, дівчинка загинула", – написала Карнаух у Facebook в середу.

Очільниця відомства додала, що ДПС надасть усю необхідну допомогу для підтримки постраждалих працівниць та їхніх родин. Вона також зазначила, що вибуховою хвилею від удару було пошкоджено будівлю місцевої ДПС, де вибило вікна на кількох поверхах.

Як повідомлялося з посиланням на очільників Херсонської ОВА та МВА Олександра Прокудіна і Ярослава Шанька, російські війська атакували з дрона цивільне маршрутне таксі №14 у Центральному районі Херсона близько 7:00 в середу. Загалом унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей і ще семеро дістали мінно-вибухові травми. Серед постраждалих пасажирів також старша медична сестра неврологічного відділення дитячої обласної лікарні.