За червень уражено 11 російських НПЗ, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств ВПК РФ – Міноборони

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У Міністерстві оборони України підсумували удари в глибину території Росії (deep strike) за червень, зокрема уражено 11 російських нафтопереробних заводів, сім об’єктів паливної логістики та вісім підприємств військово-промислового комплексу РФ.

"Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, сім об’єктів паливної логістики, вісім військових заводів, центри космічного зв’язку, кораблі та пороми", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією відомства, географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру. Максимальна дистанція успішного удару перевищила 2 тис. км від державного кордону України.