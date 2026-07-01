11:45 01.07.2026
За червень уражено 11 російських НПЗ, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств ВПК РФ – Міноборони
Фото: тг-канали
У Міністерстві оборони України підсумували удари в глибину території Росії (deep strike) за червень, зокрема уражено 11 російських нафтопереробних заводів, сім об’єктів паливної логістики та вісім підприємств військово-промислового комплексу РФ.
"Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, сім об’єктів паливної логістики, вісім військових заводів, центри космічного зв’язку, кораблі та пороми", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.
За інформацією відомства, географія уражень охопила територію від Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру. Максимальна дистанція успішного удару перевищила 2 тис. км від державного кордону України.