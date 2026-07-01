Інтерфакс-Україна
Події
10:31 01.07.2026

УЧХ працював на місцях, що постраждали через російські атаки на Запоріжжя

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УЧХ працював на місцях, що постраждали через російські атаки на Запоріжжя
Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місцях, що постраждали від російських повітряних атак у Запоріжжі 30 червня.

"Вчора волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області протягом дня працювали на місцях, де сталися російські атаки, надаючи допомогу постраждалим спільно з іншими рятувальними службами", – повідомили в УЧХ у Фейсбуці в середу.

Волонтери надавали першу домедичну та психологічну допомогу людям, які постраждали внаслідок обстрілів. Вони також підтримували рятувальників у ліквідації наслідків ворожих ударів.

За офіційними даними, внаслідок ранкового удару одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення. Під час вечірньої атаки протягом півтори години російські війська скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб: двоє людей загинули, 15 – поранені.

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

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