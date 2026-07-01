Інтерфакс-Україна
Події
11:36 01.07.2026

Окупанти атакували за ніч 5 АЗС в Дніпропетровській області, є загибла, повідомив голова облради

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Одна людина загинула, троє отримали поранення внаслідок ударів російських окупантів по автозаправних станціях на території Дніпропетровської області в ніч на середу, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Це цілеспрямовані удари по цивільній логістиці прифронтового регіону… Цієї ночі ворог атакував п’ять АЗС в області. До цього також були удари по заправках. Загинула жінка. Ще троє людей поранені", – написав Лукашук в Телеграм у середу.

Він зазначив, що за останні тижні подібні атаки були у Харківській, Миколаївській, Херсонській та неодноразово у Дніпропетровській області.

"Повторюваність таких ударів бачимо. Є загроза нових ударів по АЗС. Стежте за офіційними повідомленнями та моніторинговими чатами, щоб розуміти, куди "летить". Прошу всіх: під час повітряної тривоги не залишайтеся зайвий раз на АЗС, особливо, якщо бачите, що є загроза у ваш бік. Краще перечекати в безпечнішому місці поруч. Заправку чи поїздку можна перенести. Жодна поїздка і жодна заправка не варті життя", – написав Лукашук.

Раніше начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про низку ударів російських окупантів по території області, три з який прийшлися саме на АЗС.

Теги: #атаки_рф #дніпропетровська #азс

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