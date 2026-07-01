Інтерфакс-Україна
Події
11:34 01.07.2026

Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський

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Україна сподівається на посилення санкційного тиску на РФ під час головування Ірландії в Раді ЄС – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Ірландія з 1 липня розпочала головування в Раді ЄС, Україна розраховує на відкриття решти п’яти переговорних кластерів щодо вступу вже цього місяця та очікує подальшого посилення санкційного тиску на Росію, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні своє головування в Раді Євросоюзу розпочинає Ірландія. Вітаємо і дуже сподіваємося, що жодного місяця в цьому півріччі не втратимо. Зараз, у липні, є високі шанси відкрити решту п’ять переговорних кластерів. Жодних сутнісних перепон цьому немає. Розраховуємо також, що справедливий тиск на Росію буде розширюватись. Зараз такий момент, коли завдяки нашим далекобійним санкціям та санкціям середньої дальності Росія стала особливо чутливою. Ці успіхи варто підтримати новими рішучими кроками Європи та інших наших партнерів", – написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Він також наголосив на важливості того, щоб ЄС був максимально результативним в усіх програмах, які посилюють Європу, зокрема в спільній оборонній співпраці.

"Україна готова до активної роботи, бо наша спільна сила та єдність – це основа нашої спільної безпеки", – зауважив він.

Президент також подякував Кіпру за плідне та змістовне головування в Раді Європейського Союзу.

"За ці пів року нам вдалося відкрити перший кластер та офіційно розпочати переговори про вступ України до ЄС. Ми активували фінансовий пакет підтримки від Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Був схвалений 20-й пакет санкцій проти Росії. Всі ці історичні кроки зробили Україну та нашу Європу сильнішими", – зазначив Зеленський.

Теги: #рада_єс #санкції #ірландія

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