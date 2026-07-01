Інтерфакс-Україна
Події
11:16 01.07.2026

Оператора ТЦК викрито на видаленні даних про розшук військовозобов'язаних за хабарі – ДБР

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Оператора ТЦК викрито на видаленні даних про розшук військовозобов'язаних за хабарі – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили групу осіб, яка за гроші допомагала військовозобов’язаним видаляти з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацію про порушення військового обліку.

"Після цього чоловіки могли оформити бронювання, пройти військово-лікарську комісію без ризику мобілізації або отримати військово-облікові документи", – повідомляється на сайті ДБР у середу.

За даними слідства, організатором схеми був житель Києва, який діяв разом зі своєю співмешканкою – колишньою працівницею одного зі столичних територіальних центрів комплектування на соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Завдяки обізнаності з роботою системи та зв’язкам у територіальних центрах комплектування вони знаходили клієнтів, домовлялися про розмір винагороди та координували дії всіх учасників. До оборудки також залучили оператора одного з районних відділів ТЦК та СП. Саме він незаконно змінював дані у державному реєстрі: видаляв інформацію про порушення військового обліку та фактично "переводив" людей до іншого ТЦК без будь-яких законних підстав", – йдеться в повідомленні.

Вартість незаконних послуг варіювалася від $1,7 до 2,5 тис. Частину отриманих коштів організатори залишали собі, решту передавали працівнику ТЦК. Для конспірації гроші пересилали через поштове відділення, ховаючи долари серед особистих речей.

Наразі оператору одного з районних відділів ТЦК та СП повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.

Теги: #тцк #дбр

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