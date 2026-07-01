Інтерфакс-Україна
Події
11:11 01.07.2026

Рішення про поховання на Пантеоні прийматиме Верховна Рада – нардеп

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Рішення про поховання на Пантеоні прийматиме Верховна Рада – нардеп
Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Рішення про поховання на національному Пантеоні прийматиме Верховна Рада, заявив член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність").

"Безпосередньо конкретний список тих осіб, які мають бути вшановані на Пантеоні, буде ухвалюватися відповідним парламентським рішенням 226 голосами", – сказав В’ятрович на брифінгу у середу.

За його словами, поховання може здійснюватися лише після 20 років від дня смерті, щоб уникнути поспішних або необґрунтованих рішень. В’ятрович також зазначив, що передбачена можливість проведення міжнародного конкурсу на спорудження самого Пантеону.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Верховна Рада у середу планує розглянути президентський законопроєкт №15360 про український національний Пантеон.

Теги: #український_національний_пантеон #пантеон

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