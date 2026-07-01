Інтерфакс-Україна
Події
10:54 01.07.2026

Митники на кордоні з Румунією виявили партію сигарет на майже 20 млн грн у вантажівці з полуницею

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Працівники Державної митної служби України (ДМС) виявили партію контрабандних тютюнових виробів орієнтовною вартістю 19,3 млн грн у вантажному автомобілі, який прямував з України до Румунії через пункт пропуску "Мамалига".

Як повідомляє відомство у телеграм-каналі в середу, за товаросупровідними документами транспортний засіб перевозив свіжу полуницю. Однак під час контролю посадові особи зафіксували розбіжність між фактичною та заявленою вагою автомобіля, після чого направили його до ПП "Порубне – Сірет" для сканування. Результати підтвердили наявність аномалій у задекларованому вантажі.

Під час поглибленого огляду за палетами з ягодами митники виявили 357 тис. пачок сигарет без фільтра торговельної марки "Ritm" виробництва Республіки Молдова без марок акцизного податку України.

Стосовно водія вантажівки, громадянина Республіки Молдова, складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби вилучено, а до Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Теги: #контрабанда #полуниця #сигарети

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