Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в Криму – СБУ

Успішний удар було завдано по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму силами Служби безпеки України.

"Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами. Підтверджено п’ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка", – повідомляється на сайті СБУ в середу.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. "Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від $30 до 50 млн, залежно від комплектації", – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що удар було завдано у межах оголошеної президентом України Володимиром Зеленським 40-денної операції впливу на РФ з метою примусу держави-агресора до миру.