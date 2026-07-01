Окупанти кілька разів обстріляли Новгород-Сіверський, постраждала мирна жителька

Фото: ДСНС

Жителька Новгород-Сіверського (Чернігівська обл.) постраждала внаслідок удару по центральному ринку міста у вівторок, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"Удень – удар по центральному ринку. Постраждала місцева жителька – лікується амбулаторно. Пошкоджена торговельна інфраструктура", – написав він у телеграм.

За його словами, ворог завдав кількох ударів по місту в останній день червня. "Учора вранці ворог "молнією" вдарив по агропідприємству в Новгороді-Сіверському. Пошкоджена складська будівля. Загорілася покрівля… Також був удар по звичайному подвір’ю – в оселі пошкоджені вікна і фасад. Увечері – удар "ланцетом" по АЗС. Пожежу загасили вогнеборці", – повідомив керівник ОВА.

Чаус також повідомив про ворожі удари по автозаправних станціях в інших місцях області. "Пізно ввечері ворог вдарив "герберою" по селу Городнянської громади – пошкоджена АЗС. У самій Городні пошкоджено будинок. Уночі "гербери" атакували Батуринську громаду Ніжинського району. Були влучання на території автозаправок. Пошкоджений вантажний автомобіль. Пожежу загасили рятувальники", – розповів він.

За словами очільника обладміністрації, у Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджено житло. Також протягом доби були влучання в об’єкти енергетики, критичної інфраструктури та зв’язку на території Чернігівської області.