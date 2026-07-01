Слідчі Нацполіції відкрили понад 222 тисячі проваджень щодо злочинів, пов'язаних з агресією РФ з 2022 року, – Вигівський

Фото: Пресслужба Нацполіції

Голова Національної поліції України Іван Вигівський зазначає, що за час повномасштабної війни слідчі Національної поліції відкрили понад 222 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ, і одночасно вони забезпечують розслідування ще понад 1,8 млн кримінальних проваджень за всіма напрямами.

"Світ ще не знав такого досвіду, який сьогодні мають українські слідчі поліції. Працюючи під обстрілами, у прифронтових громадах, на деокупованих територіях і в тилу, вони формують нові стандарти документування воєнних злочинів та розслідування в умовах війни", – написав Вигівський у Facebook у середу, 1 липня, коли в Україні відзначається День слідчого.

Він наголосив, що слідчі Національної поліції України не лише розслідують злочини, а й формують унікальний міжнародний досвід.

"Саме вони першими починають кропітку роботу після російських обстрілів, документують воєнні злочини, фіксують кожен доказ, допомагають встановити особи загиблих, повертають імена безвісти зниклим. Водночас слідчі поліції розслідують убивства, викривають наркобізнес, незаконний обіг зброї, шахрайські схеми та тисячі інших злочинів, від яких залежить безпека наших громадян. Це надзвичайно складна робота. Вона потребує не лише професійних знань, а й витримки, людяності та внутрішньої сили. Адже за кожним кримінальним провадженням стоять людські долі, біль втрати, очікування справедливості", – зазначив Вигівський.