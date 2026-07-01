Сили оборони завдали удару по заводу ВПК в Пензенській області РФ та вдруге по НПЗ в Уфі – Зеленський

Сили оборони України вдруге завдали удару по нафтопереробногму заводу в місті Уфа (Республіка Башкортастан, РФ), повідомив президент України Володимир Зеленський в середу.

"Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту", – написав Зеленський в Телеграм.

Також було завдано удару по стратегічному об’єкту російського військово-промислового комплексу в Пензенській області РФ, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по українських містах і громадах. "Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту", – зазначив президент України.

"Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 25 червня Зеленський повідомив про ураження двох нафтопереробних заводів в Уфі та нафтобази під Краснодаром на території РФ.

Служба безпеки України тоді також повідомила, що воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в місті Уфа (республіка Башкортостан, РФ)". За даними відомства, українські безпілотники завдали ударів по виробничих потужностях НПЗ "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які є важливими елементами паливно-енергетичного комплексу РФ.

"Після вибухів на цих об’єктах виникли пожежі. Наявні медіаматеріали підтверджують щонайменше два окремі осередки займання. Горять установки АВТ підприємств, які є "серцем" заводів і забезпечують первинну переробку нафти", – наголосили в СБУ.