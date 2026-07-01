Інтерфакс-Україна
Події
09:23 01.07.2026

Астронавти NASA повернулися на борт МКС після завершення зовнішніх ремонтних робіт

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Американські астронавти, завершивши у вівторок багатогодинний вихід у відкритий космос з Міжнародної космічної станції (МКС) для ремонту канадського дистанційного маніпулятора Canadarm2, повернулися на борт орбітальної лабораторії, повідомляє NASA.

Астронавти Крістофер Вільямс і Джессіка Мейр провели успішну операцію із заміни зап’ясткового шарніра руки-маніпулятора, який вийшов з ладу, на запасний. За даними NASA, 27 травня під час планових операцій із використанням Canadarm2 було виявлено, що маніпулятор споживав підвищений струм двигуна й не рухався належним чином. У результаті його використання було призупинено.

Canadarm2 призначений для переміщення обладнання та астронавтів зовні МКС і забезпечення різних операцій, пов’язаних, зокрема, зі стикуванням кораблів і модулів.

Вихід зі шлюзового модуля Quest американського сегмента станції відбувся о 8:25 за часом Східного узбережжя США (о 15:25 за київським часом) і тривав сім годин.

Цей вихід у відкритий космос став 280-м за рахунком у рамках робіт зі складання, технічного обслуговування та модернізації космічної станції.

Теги: #nasa #canadarm2 #мкс

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