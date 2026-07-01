Сибіга розпочав візит до Японії зустріччю зі спікером нижньої палати парламенту: Ми готові співпрацювати задля обміну досвідом у сфері захисту життя

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Японії зустріччю зі спікером Палати представників Ейсуке Морі, під час якої обговорив зміцнення міжпарламентських зв’язків та подальшу підтримку України.

"Радий розпочати свій візит до Японії зустріччю зі спікером Палати представників Ейсуке Морі", – зазначив Сибіга у дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За його словами, він високо оцінив особисту відданість спікера зміцненню парламентських зв’язків між Україною та Японією, зокрема в межах Японо-української парламентської ліги дружби.

Сибіга підкреслив, що японський парламент з перших днів повномасштабного вторгнення РФ послідовно підтримує Україну.

"Наразі Європа та Індо-Тихоокеанський регіон стикаються зі спільними загрозами, зокрема через залучення Росією Північної Кореї до війни проти України. Ми готові співпрацювати, щоб обмінюватися досвідом у сфері захисту життя та зміцнювати нашу безпеку", – інформує глава МЗС України.